"Contro di me insulti misogini e razzisti dai giornali di destra", la denuncia di Rula Jebreal

Titoli di giornale, “approfondimenti” con toni e parole censurabili. Così i quotidiani italiani di destra hanno provato a colpire Rula Jebreal, “rea” di aver parlato della storie del padre di Giorgia Meloni pubblicata da alcuni organi di informazione alla fine della scorsa settimana. Nei giorni scorsi abbiamo parlato, per esempio, del titolo di Libero e dell’editoriale al vetriolo (in cui vengono utilizzati termini come “scema”, “spazzatura umana” e “infame”) scritto da Alessandro Sallusti contro la giornalista. E lei stessa ha deciso di denunciare quel che è accaduto – limitandosi alla stampa nostrana – dopo l’annuncio di querela fatto dalla leader di Fratelli d’Italia.

The day after Meloni threatened to sue me over a tweet, 🇮🇹 media launched a racist, islamophobic, & misogynistic assault. The enablers of the far-right coalition are moderate forces, who normalized an essentially xenophobic, racist, authoritarian coalition. Brazen incitement. pic.twitter.com/d0i4OPNmSM

Negli screenshot pubblicati da Rula Jebreal vengono mostrate le prime pagine (e alcune interne) de “La Verità”, “Libero quotidiano”, “Il Tempo” e “il Giornale”. Si tratta di stampa apertamente schierata, da sempre, con la destra.

Insulti e riferimenti alle sue origini che vengono riproposti su tutte queste testate. E non solo. Perché la stessa giornalista ha messo in evidenza anche altri atteggiamenti, da parte di quella stessa stampa, che considera razzisti e minacciosi nei confronti di chi dissente.

Meloni’s klan are inviting critics to leave Italy, or endure consequences.

Such threats of looming violence are Italy’s new reality.

Far-right & their media are already drawing up the first black list of enemies, while “moderate” forces act as enablers to an alt-right coalition. pic.twitter.com/sETogMMwPs

