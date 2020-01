I mezzi ATAC e AMA diesel in giro mentre c’è il blocco del diesel

Mentre Virginia Raggi promette di mettere al bando le auto diesel da Roma nel 2024 (lo ha detto a Città del Messico, ma il maestoso piano presuppone la rielezione dei grillini in Campidoglio nel 2021: visti i consensi ottenuti dalla sua Giunta è impossibile da realizzare), AMA ed ATAC continuano a utilizzare mezzi a gasolio contribuendo all’inquinamento della città. Non solo: li ordinano anche, come racconta oggi Lorenzo De Cicco sul Messaggero:

Parlano i numeri: due mezzi su 3 della flotta comunale, mettendo nel computo anche le partecipate, marciano a gasolio. All’Atac l’ultimo report ufficiale risale a metà 2016 e annotava, su 1.920 autobus di proprietà dell’azienda,1.515 veicoli alimentati a diesel. Una piccola parte, nel frattempo, è finita allo sfasciacarrozze. Ma ancora oggi oltre il 60% delle navette è a gasolio. Alcune sono ultra-datate. Per dire, ancora ieri mattina circolavano 428 bus diesel Euro 3, cioè vetture immatricolate fra il 1 gennaio 2001 e il 1 gennaio 2006. Addirittura,dai rilevamenti interni, risultava in servizio un bus diesel Euro 2 (immatricolazioni dal 1997 al 2001). Anche i mezzi ordinati nell’ultimo periodo sono in buona parte a gasolio. Nel 2019, sono arrivati nei depositi dell’azienda 227 bus. Ben 136 sono diesel, gli altri a metano. Altri 97 autobus sono stati comprati dal Campidoglio a fine agosto. Tutti diesel. Mentre l’ Atac ne ha ordinati 100 ibridi.

E se quindi faceva ridere la storia dei vigili in servizio con auto diesel che controllano il blocco del diesel, fanno ancora più ridere i numeri di AMA:

All’Ama, i mezzi a disposizione sono 2.475. Il 92 per cento è a gasolio. Dai rapporti interni dell’azienda, risulta difatti che ci sianosolo16mezziabenzina,altri 160 bifuel benzina, Gpl o metano, più 26 veicoli elettrici. Tutto il resto, oltre 2.270 mezzi, sono diesel. Compresi quelli acquistati dall’azienda di recente – ma l’ordine risale a tre anni fa – anche qui, tutti diesel. Va detto peraltro che il grosso della flotta dei netturbini è vecchio e malridotto. Il 48 per cento dei camion, stando agli ultimi calcoli di inizio anno, è fermo ai box per guasti. Alcuni riparabili, altri no. Il neo-ad Zaghis ha sbloccato una gara impantanata dal 2016 e ora arriveranno 15 mezzi al mese, per provare – al di là delle emissioni – quantomeno a migliorare il servizio.

E ancora: tanto per gradire, viaggia a gasolio il grosso del Servizio Giardini (anche qui,tanti camion sono d’annata: se fossero privati sarebbero al bando dalla “fascia verde”) e lo stesso vale per la Protezione civile cittadina: nel complesso si parla di oltre 200 camion su 250, anche se il Dipartimento Ambiente ora cercherà di cambiare passo. Per quanto riguarda l’autoparco del Campidoglio, solo 150 auto per dirigenti, assessori o per i servizi, sono a benzina o elettriche.

Leggi anche: I vigili in servizio con le auto diesel che controllano il blocco del diesel