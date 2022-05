Rolex Yacht Master: le funzionalità dell’orologio che si ispira al mare

Rolex Yacht-Master I è un elegante orologio adatto a uomini e donne, grazie al suo stile e al design senza tempo. La sua particolarità è essere il modello perfetto per trascorrere le giornate in barca e al porto.

Non a caso, Rolex sponsorizza numerose regate internazionali,ma gestisce anche una sua competizione: la Maxi Yacht Rolex Cup, ispirata all’iconico orologio in grado di resistere al vento e alle intemperie, nonché raggiungere un’impermeabilità fino a 100 metri.

Rolex Yacht-Master I è estremamente elegante. I modelli con quadrante blu richiamano le profondità del mare e della vela. Il modello è disponibile anche con un quadrante in platino, che riflette lo stile che caratterizza la collezione sia per gli uomini che per le donne.

Rolex Yacht-Master, elegantemente caratteristico

Il Rolex Yacht-Master (Ref. 16628) è stato presentato nel 1992 come membro della famiglia Oyster Perpetual. Le sue somiglianze con il modello Submariner sono molte, ma la similitudine tra i due modelli finisce quando si tratta del prezzo: inizialmente, lo Yacht-Master era prodotto esclusivamente con cassa in oro, caratteristica che rendeva il prezzo del Rolex Yacht-Master molto elevato.

Con il suo quadrante blu brillante o in madreperla, Il Rolex Yacht-Master (Ref. 116622), è concepito per la vita sull’acqua e sulla terra. La sua lunetta girevole bidirezionale permette di misurare l’ora esatta in alto mare. Per la produzione di questo elegante orologio sono utilizzati solo materiali di alta qualità: oro giallo 18 carati o platino 950.

Lo Yacht-Master eccelle nella sua qualità: vetro zaffiro antigraffio, lente Cyclops, cassa Oyster e spirale Parachrom sono solo alcune delle straordinarie caratteristiche che rendono questo orologio un capolavoro.

Sport e lusso il mix perfetto per Rolex Yacht-Master

L’orologio Rolex Yacht-Master può essere acquistato in due misure: il modello da 40 mm, equipaggiato con il calibro Rolex 3135 a carica automatica e il più piccolo da 35 mm, che offre il calibro meccanico Rolex 2235. La produzione e la realizzazione di questi calibri sono condotte interamente da Rolex e i movimenti certificati dall’Istituto Ufficiale Svizzero per il Controllo dei Cronometri.

A caratterizzare ulteriormente il Rolex Yacht-Master I è la spirale Parachrom blu, più fine di un capello umano. Realizzata in una lega paramagnetica altamente stabile, la molla Parachrom resiste ai campi magnetici ed è dieci volte meno sensibile agli urti rispetto alle molle per oscillatori tradizionali. Tutto questo è protetto da una cassa impermeabile Oyster avvitata, in grado di offrire diversi gradi di impermeabilità. Il bracciale Oyster combina eleganza e funzionalità con una vestibilità confortevole. Il bracciale piatto in metallo con le sue tre maglie è diventato uno dei bracciali Rolex più popolari, grazie ad una vestibilità confortevole e ad una durata insuperabile.

Il lusso di poter scegliere

Il Rolex-Yacht master è l’orologio per gli esploratori marini, marinai esperti e proprietari di yacht che vogliono godersi la vita, adatto ad ogni occasione e declinabili nelle sue versioni sia per gli uomini che per le donne.

Mentre la categoria maschile tende a preferire i modelli Yacht-Master più grandi con una cassa di 40 millimetri, le donne scelgono il modello da 35 millimetri, leggermente più piccolo. Questi orologi includono lo Yacht-Master con quadrante bianco realizzato in acciaio inossidabile e platino (Ref. 168622), e l’orologio con quadrante in oro realizzato in acciaio inossidabile, oro giallo (Ref. 168623). Non di meno pregio sono i modelli oro rosa.

Gli orologi da uomo della collezione Rolex Yacht-Master sono dotati di un quadrante blu o bianco e i loro materiali vanno da una combinazione di acciaio inossidabile e platino (Ref. 116622) a un mix di acciaio inossidabile e oro giallo (Ref. 16623). Materiali come l’oro e il platino spiegano i prezzi più alti; per coloro che, invece, cercano orologi a prezzi più ragionevoli, l’acquisto di uno Yacht-Master sul mercato dell’usato rappresenta un’alternativa interessante.

CHRONEXT, per chi vuole vendere uno Yacht-Master

Non sempre ci si rivolge a dei partner commerciali per acquistare, a volte può nascere l’esigenza di vendere un bene di lusso come un Rolex Yacht-Master I. Farlo, poi, su piattaforme autorevoli come CHRONEXT, è estremamente importante, oltre che sicuro e vantaggioso.

CHRONEXT è il posto giusto per chi intende vendere un Rolex Yacht-Master, grazie al supporto e all’assistenza di un team dedicato, con decennale esperienza nel settore degli orologi. Per ottenere un’offerta, è sufficiente compilare il modulo online o contattare gli esperti CHRONEXT per telefono, via e-mail o tramite chat dal vivo.

