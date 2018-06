Gaia Tortora e i politici che non vogliono rispettare le regole del confronto

Aldo Grasso sul Corriere della Sera oggi ritorna sul caso di Gaia Tortora, che si è schierata contro le interviste apparecchiate a Lega e M5S in tv e il Metodo Casalino:

Lontani i tempi in cui Casalino cercava in ogni modo di infilarsi nelle trasmissioni tv per avere visibilità. Bene ha fatto Gaia Tortora a rispondere ai telespettatori che lamentavano l’assenza in studio di esponenti di Lega e 5 Stelle: «I loro esponenti possono partecipare al dibattito confrontandosi con gli altri ospiti, ma le regole le facciamo noi».

Se è vero che i reality sono stati la fucina di nuove forme di rappresentanza, se il mito della trasparenza (le case di vetro si nutrono della retorica dei reality) è ormai carta inservibile, resta il fatto che la lingua dei media e della politica ha bisogno di regole condivise per il bene della democrazia, come spiega Mark Thompson (ex direttore della Bbc e ceo del New York Times) nel libro La fine del dibattito pubblico (Feltrinelli):le istituzioni non possono mai prestare la loro autorevolezza alla partigianeria politica. E quando il linguaggio delle istituzioni degrada, il danno si sente ovunque.