È morto l'ex segretario della Lega Roberto Maroni

neXt quotidiano | 22 Novembre 2022

Si è spento questa mattina, nella sua Varese, l’ex Ministro dell’Interno e già segretario dell’allora Lega Nord (nonché Presidente della Regione Lombardia) Roberto Maroni. Il politico di lungo corso del Carroccio, aveva 67 anni e traghettò il partito dall’epopea di Umberto Bossi a quella di Matteo Salvini (con il quale, anche di recente, non sono mancate le frizioni su temi politici e di leadership).

La morte di Roberto #Maroni, il messaggio della famiglia pic.twitter.com/AEkjqEElAN — Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) November 22, 2022

Roberto Maroni è morto, l’ex segretario della Lega aveva 67 anni

Fu ministro dell’Interno in uno dei governi guidati da Silvio Berlusconi e, qualche anno prima, ricoprì il ruolo di numero uno del dicastero del Lavoro e delle Politiche sociali sempre all’interno dell’esecutivo guidato dall’ex Cavaliere. Poi quel ruolo da segretario della Lega Nord dal luglio del 2012 al dicembre del 2013, traghettando il partito dalle mani di Umberto Bossi a quelle dell’attuale leader Matteo Salvini. Poi la candidatura vincente alla Regione Lombardia (con oltre il 42% dei consensi), con quel mandato durato 5 anni, prima della decisione di non ricandidarsi lasciando spazio ad Attilio Fontana.

Poi, nel 2021, l’inizio della corsa verso la poltrona di sindaco della sua Varese. Ma la candidatura venne ritirata poco dopo a causa di una malattia che lui stesso raccontò in un’intervista a Il Corriere della Sera:

“La malattia che mi ha colpito è una cosa che non trascuro, facendo tutte le cure necessarie. Ho capito che tra le cose importanti non c’è la politica con la “p” minuscola”.

Nel frattempo, Roberto Maroni ha continuato a interessarsi di politica, criticando a più riprese l’attuale segretario della Lega Matteo Salvini. Come dopo le ultime elezioni, quelle del 25 settembre scorso, in cui si auspicava un cambio di leadership all’interno di quel partito che lo ha accompagnato per buona parte della sua vita politica.

(foto IPP/Mario Romano)