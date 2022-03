Contrariamente a quanto avvenne con Giampiero Ventura, che venne esonerato dalla Figc due giorni dopo la disfatta che costò all’Italia il mondiale del 2018 in Russia a discapito della Svezia, l’attuale Ct della nazionale Roberto Mancini resterà al suo posto nonostante il fallimento dell’obiettivo di portare il gruppo a giocare i mondiali in Qatar il prossimo dicembre. “Abbiamo parlato con il presidente (Gravina, ndr) in questi giorni – ha detto l’allenatore – e siamo allineati su tutto. Fa piacere, poi ne riparleremo nei prossimi giorni: ora pensiamo a questa partita, poi con calma discuteremo sulle cose da migliorare per il futuro. Tutto qui”. Mancini ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani contro la Turchia. “Bisogna ripartire – ha aggiunto – ricordando che ci saranno poi in futuro anche gare importanti. I ragazzi in questi anni hanno meritato tanto, non è stato solo un Europeo ma un tragitto lungo tre anni con una serie di partite senza sconfitte e va dato merito a questi ragazzi. Ci sono qui calciatori speciali, è stato creato un gruppo speciale: non sono nel gruppo squadra, ma anche tutto ciò che c’è intorno”.

Roberto Mancini resterà sulla panchina dell’Italia nonostante l’eliminazione contro la Macedonia

Ha ammesso di aver sognato di vincere “un Europeo e un Mondiale”, e quindi “per il Mondiale devo aspettare un attimo”. Anche se resta convinto che “quella attuale è una squadra che, con qualcuno dentro, poteva giocarlo per vincerlo”. Mancini è ben voluto dal gruppo squadra: a prendere le sue difese è stato il difensore della Juventus Leonardo Bonucci. “Ciò che ci ha dato il mister in questi tre anni – ha spiegato – è qualcosa di unico. Si è creata una empatia che raramente si è creata dentro Coverciano, per noi continuare con il mister è solo la logica conseguenza. Le sue idee, il suo valore umano non si discute. Poi in una partita secca il risultato può cambiare le visioni, ma chi vive tutti i giorni ha solo voglia di proseguire questo percorso”.