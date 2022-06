“La toponomastica è una competenza di Roma Capitale e noi non intitoleremo un’area verde a Giorgio Almirante. Roma è medaglia d’oro al valor militare per il suo contributo alla Resistenza e non dimentica la storia, i principi e i valori della Costituzione”. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri mette fine alla storia del centrodestra che con una mozione voleva dare il nome del defunto politico di destra a dei giardini.

Come Roberto Gualtieri ha messo una pietra sopra all’ipotesi dei “Giardini Almirante” a Roma

La toponomastica è una competenza di Roma Capitale e noi non intitoleremo un’area verde a #GiorgioAlmirante. #Roma è medaglia d’oro al valor militare per il suo contributo alla #Resistenza e non dimentica la storia, i principi e i valori della Costituzione. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) June 3, 2022

La mozione era stata presentata e approvata dal centrodestra, che amministra il VI Municipio della capitale, e aveva ovviamente sollevato tantissime polemiche Secondo quanto deciso dal consiglio municipale della zona, il quartiere di Tor Bella Monaca avrebbe avuto i Giardini Giorgio Almirante, ovvero un parco intitolato al leader del Movimento Sociale Italia (MSI) di chiarissima ispirazione fascista. Non era ancora stata decisa l’ubicazione dell’area verde ma dopo la presa di posizione del sindaco non se ne farà più nulla. Gualtieri del resto si era mostrato subito contrario alla decisione: “Penso che sarebbe inopportuno”, aveva detto il sindaco di Roma in merito alle polemiche sulla mozione approvata dal Municipio VI per intitolare un giardino al leader del MSI Giorgio Almirante, a margine della visita alla libreria Le Torri di Tor Bella Monaca chiarendo, come poi ha ribadito definitivamente ieri sera con quel tweet che si tratta di “una competenza comunale e non penso che accoglieremo questa proposta. È legittimo che venga fatta ma con tutto il rispetto per le figure come Giorgio Almirante, non penso che sia opportuno intitolargli un luogo”.

