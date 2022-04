Il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola da Kyiv: “La casa dell’Ucraina è l’Europa” | VIDEO

“Era una questione di dovere. Era il momento di mostrare la solidarietà dell’Europa a questo popolo coraggioso”: la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola parla ai microfoni dell’inviato a Kyiv della Rai Ilario Piagnarelli dopo la sua visita nella capitale dell’Ucraina. “È molto triste – aggiunge – è una guerra non necessaria né provocata, aggressione brutale completamente insensata. Il Parlamento europeo sta facendo di tutto per salvaguardare la democrazia, valore fondamentale”. Sull’adesione del Paese all’Unione europea commenta: “Per noi la casa dell’Ucraina è l’Europa. Abbiamo accolto la loro domanda, facciamo tutto quello che possiamo fare per trasformarlo in realtà”.

Nella Kyiv bombardata arriva la presidente dell’@Europarl_IT, @RobertaMetsola. “Avevo il dovere di essere qui per portare la solidarietà dell’Unione al popolo coraggioso dell’Ucraina. La casa dell’Ucraina è l’Europa, faremo tutto il possibile perché diventi realtà”. @rainews pic.twitter.com/AzqWi9PrmT — Ilario Piagnerelli (@ilario82) April 1, 2022

Il messaggio di Roberta Metsola da Kyiv: “La casa dell’Ucraina è l’Europa”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha apprezzato la visita: “Voglio ringraziare personalmente te Roberta, te e la tua squadra, in un momento così importante per il nostro paese, in cui gli ucraini credono nei fatti e nelle misure concrete, per aver dimostrato eroismo, perché oggi è un atto di eroismo venire in Ucraina”, ha affermato accogliendo la delegazione europea, stando ad un video pubblicato dalla presidenza ucraina. “Poiché ora vediamo tutto attraverso il prisma amico/non amico, ora che la zona grigia non esiste più per noi in diplomazia, siamo felici che tu sia dalla parte della luce e del bene. Sei venuta ed è un segnale molto importante. Vi siamo grati e non lo dimenticheremo”, ha aggiunto il presidente ucraino. “L’Unione Europea c’è”, ha commentato su Twitter Enrico Letta rilanciando il post da Kyiv di Metsola.