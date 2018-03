C’è amore tra Roberta Lombardi e Paola Taverna!

Roberta Lombardi rompe il silenzio dopo la batosta epocale che ha preso a Roma da Nicola Zingaretti e in un’intervista rilasciata a Simone Canettieri sul Messaggero oggi mette qualche puntino sulle i riguardo il suo rapporto con base e vertici del MoVimento 5 Stelle, lanciando anche una stoccata a un obiettivo impensabile (si fa per dire): Paola Taverna. Con una delle tecniche preferite dal M5S: ignorarla.

Sicuramente ho commesso degli errori, è umano, ma ho dato davvero il massimo e di più non avrei potuto umanamente fare

Ma i suoi errori?

Lo sbaglio, forse, è stato forse farci trovare impreparati sui territori. In molti hanno lavorato duro, altri andavano rilasciando interviste dicendo che avrebbero votato Zingaretti

Parla del sindaco ex M5S di Pomezia Fabio Fucci, d’accordo. Però lei è divisiva, non crede?

Quando sono partita in gran parte dei comuni e delle province ho trovato il vuoto. Meet up che non si parlavano, faide interne. Me lo faccia dire: eravamo meno uniti noi nel Lazio con una sola lista che gli altri con un’ammucchiata di sigle.