Intorno alle 17 si è concluso un incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Beppe Sala. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, l’incontro si è svolto presso la sede di Arel, l’Agenzia di Ricerche e Legislazione. Di un possibile dialogo tra Di Maio e Sala si era parlato in seguito alla scissione voluta dall’ex capo politico del Movimento 5 Stelle e alla fondazione di “Insieme per il Futuro”: le posizioni governiste del ministro ex grillino lo hanno resto un interlocutore meno inviso al Pd, che quindi con questa riunione prova a delineare il perimetro di un nuovo “campo largo” dopo la definitiva rottura dei rapporti con i pentastellati. “Sto cercando di dare una mano”. Così Sala ai microfoni del Fatto Quotidiano e di Fanpage al termine dell’incontro.

Com’è andata la riunione segreta tra Letta, Di Maio e Sala?

A chi gli chiede di una possibile lista con Di Maio, il primo cittadino ha risposto: “Io non sarò parte diretta della creazione di nulla. Il mio interesse è capire come il centrosinistra affronterà questo momento delicato”. Anche l’ex M5S si è espresso sulla riunione, intervenendo alla conferenza della Fondazione Med-Or dal titolo ‘Ucraina e mediterraneo. C’è un filo rosso?’: “Con Enrico Letta e Beppe Sala abbiamo avuto un buon incontro. Sala ha detto di voler continuare ad essere sindaco di Milano ma fornirà supporto a una coalizione che definirei importante per il Paese”. Sotto il punto di vista organizzativo all’operazione ha partecipato anche Bruno Tabacci, altro nome molto quotato nell’ottica di un’alleanza centrista: Tabacci darà il simbolo a Di Maio e alla sua lista di Insieme per il futuro, riporta Open, “così da evitargli una corsa contro il tempo sotto il solleone per raccogliere le firme necessarie”.