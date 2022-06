Dopo il deragliamento di un vagone di un treno dell’Alta Velocità all’altezza della galleria Serenissima di Roma restano i disagi per chi viaggia in questi giorni

Il parziale deragliamento di un vagone dell’Alta Velocità della linea Torino-Napoli all’altezza della galleria Serenissima di Roma ieri ha causato gravi ritardi nei treni in viaggio ieri. Non c’è stato nessun ferito tra i 219 passeggeri. Anche oggi ci saranno conseguenze sul traffico ferroviario, che resta sospeso sulla linea Alta Velocità tra Roma e Napoli e sulla Roma-Pescara. I treni veloci circoleranno in questi giorni su percorsi alternativi, con tempi maggiori di percorrenze tra i 60 e i 90 minuti via Formia e via Cassino. Quei treni che verranno dirottati non fermeranno nella stazione di Napoli Afragola: è stato attivato un servizio navetta dalla stazione di Napoli Centrale.

Ritardi nei treni di oggi: traffico ferroviario ancora sospeso sulla linea AV tra Roma e Napoli

Alcuni treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia effettuano la fermata di Roma Tiburtina anziché Roma Termini. Alcuni treni InterCity effettuano la fermata di Campoleone. Anche alcuni treni potranno subire in questi giorni ritardi o cancellazioni, sulle linee che da Roma vanno a Napoli (via Formia), Frosinone, Sulmona-Pescara, Nettuno, Frascati-Albano-Velletri. Anche quelli che da Napoli transitano verso Aversa, Benevento, Caserta e Villa Literno. Le informazioni in diretta su come si svilupperanno i ritardi e le cancellazioni dei treni in questi giorni verranno fornite da Trenitalia a questo link.