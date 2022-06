Il deragliamento del Frecciarossa a Roma. I Vigili del Fuoco: “inconveniente tecnico” | VIDEO

Per fortuna non si segnalano feriti, ma carrello locomotore del Frecciarossa che copriva la tratta Torino-Napoli è fuoriuscito dai binari per motivi ancora da accertare

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14, quando un treno Frecciarossa della linea Torino-Napoli è deragliato a Roma. Un incidente che non ha portato conseguenze sulle persone presenti a bordo. Infatti, tutto è stato provocato dal carrello locomotore di coda che ha sviato dai binari provocando un improvvisa frenata del treno e l’interruzione del servizio per molte ore.

Ancora sono da accertare le cause di quanto avvenuto nei pressi della stazione Prenestina (dove l’Alta Velocità non fa fermata) e i passeggeri sono stati fatti scendere durante le operazioni di messa in sicurezza.

🔴 #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un inconveniente tecnico ad un treno sulla linea alta velocità. Situazione in corso di accertamento [#3giugno 15:15] pic.twitter.com/luCqqRpm1x — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 3, 2022

Treno deragliato Roma oggi, cosa è successo nei pressi della stazione Prenestina

Il treno deragliato Roma era partito questa mattina da Torino e, dopo essersi fermato alla Stazione Termini per fare scalo, aveva ripreso il suo viaggio in direzione Napoli, dove sarebbe dovuto arrivare poco dopo le ore 15. E proprio mentre stava passando sui binari, nei pressi della stazione Prenestina, il vagone locomotrice di coda ha sviato. L’incidente, come confermato da Trenitalia che ha annunciato l’interruzione temporanea del servizio per tutti quei treni che passano lì per completare le proprie tratte, è avvenuto intorno alle 14.04.

A bordo, al momento dell’incidente, c’erano circa 230 passeggeri oltre a tutti gli steward e train manager che stavano lavorando su quel treno. Nessuno di loro, fortunatamente, non è rimasto ferito anche perché dopo aver sviato dai binari il vagone non si è ribaltato su se stesso. La paura, ovviamente, è stata tanta. E anche i ritardi sono considerevoli per moltissimi treni che passano per Roma. Al momento, infatti, si segnalano ritardi fino a 90 minuti. Tutti treni dell’Alta Velocità.