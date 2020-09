Risultati referendum per il taglio dei parlamentari: exit poll

I primi exit poll sul risultato del referendum per il taglio dei parlamentari: sì al 60-64%, No al 36-40%. Questo il primo exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai al referendum Costituzionale, con una copertura del campione dell’80%

Le prime tendenze sui risultati del risultato del referendum per il taglio dei parlamentari per TGla7:

I referendum costituzionali non prevedono il quorum: il risultato è valido indipendentemente dal numero di votanti. Le proiezioni sui primi 28 comuni confermano la vittoria del sì:

L’affluenza provvisoria al voto per il referendum costituzionale è stata del 51,75% alla chiusura dei seggi, quando sono arrivati i dati di oltre 3 mila comuni su 7.900. I dati si evincono dal sito del Viminale. In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai,il Sì raggiunge il 65,6,% al referendum costituzionale. Il No si attesta al 34,4%