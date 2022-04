Salvini pubblica il video di una rissa tra ragazze e invoca la leva militare obbligatoria

Le modalità comunicative sono sempre le stesse: mischiare mele e pere. Lo ha fatto, più volte, (non) rispondendo alle domande sulla condanna dei carabinieri che hanno pestato a morte Stefano Cucchi (replicando “io sono sempre contro la droga“). E il canovaccio del fare un mix di tutto per portare avanti temi di propaganda leghista prosegue a spron battuto sui social. L’ultimo caso riguarda la pubblicazione di un video – diventato virale su Telegram – di una rissa tra ragazze a Napoli. E Matteo Salvini ha (giustamente) condannato questa assurda violenza, per poi virare la sua attenzione su una richiesta: le reintroduzione del servizio militare obbligatorio.

Rissa ragazze Napoli e Salvini chiede la leva obbligatoria

Il video è reale. Quella rissa ragazze Napoli è avvenuta realmente qualche giorno fa. La vittima è stata bloccata in ginocchio mentre un’altra ragazza – davanti all’occhio delle telecamera che ha immortalato la scena – la colpisce più volte prima di iniziare a utilizzare le forbici per tagliarle alcune ciocche di capelli. E nel bel mezzo dell’atto violento, si sentono voci gridare:

“Ti devo tagliare tutti i capelli. Vuoi essere uccisa” e “Attenta a non accoltellarla”.

Il tutto mentre la giovane aggredita piange e chiede all’altra donna (nel video viene chiamata Alessia da un’altra voce femminile, probabilmente quella che sta riprendendo la scena con il suo smartphone) di non farle del male. Insomma, una violenza inaudita che merita una seria condanna. E così ha fatto Matteo Salvini. Ma cosa c’entra la reintroduzione della leva obbligatoria? Nulla. Come al solito il leader della Lega utilizza storia (la maggior parte trapelate dai social) per portare avanti la propria propaganda offrendo al suo pubblico proposte spot che, solo sui social, possono far pensare a soluzioni a problemi di violenza. Perché stando alla storia e alla versione salviniana, la sua idea è quella del servizio militare obbligatorio per tutti. Uomini e donne.