La bagarre in commissione Finanze alla Camera con il microfono di Marattin lanciato a terra | VIDEO

I commessi della Camera sono dovuti intervenire questa mattina per far tornare la calma dopo un momento di tensione durante la seduta della commissione Finanze di Montecitorio. Il presidente Luigi Marattin, di Italia Viva, ha dovuto sospendere i lavori per qualche minuto. Come testimoniato da un video pubblicato dal deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni i banchi della presidenza sono stati presi d’assalto. Fra i più agitati Marco Osnato di Fratelli d’Italia.

Non era calma, la mia. Era tristezza: perché in quel momento ho capito che (parte della) classe politica italiana vuole che di fisco parli solo in campagna elettorale, e non nella realtà di governo. pic.twitter.com/dUx9nBqoUL — Luigi Marattin (@marattin) April 7, 2022

“Nella fruttuosa dialettica in commissione VI le vittime sono state per ora un microfono lanciato, un fascicolo lanciato, la campanella del presidente lanciata…”, ha scritto su Twitter il leghista Claudio Borghi. Mentre Giacomoni su Instagram ha commentato: “Come ho detto nel mio intervento in Commissione Finanze questa sera non c’è più ordine, altro che interventi sull’ordine dei lavori. Dopo il mio intervento, per non votare, il presidente ha sospeso la seduta e si è scatenato l’inferno”.