La vergognosa reazione di Signorini che difende le sue parole sull’aborto

Con una nota ufficiale, Endemol Shine Italy – produttore del reality Grande Fratello Vip – si è dissociata dalle frasi pronunciate in diretta dal conduttore Alfonso Signorini che si è detto “contro l’aborto in ogni sua forma”

La casa di produzione del Grande Fratello Vip prende le distanze dal suo conduttore, Alfonso Signorini, dopo la frase pronunciata sull’aborto in diretta tv. “Nella puntata di ieri di Grande Fratello Vip – si legge in un comunicato diffuso da Endemol Shine Italia – Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito nel nostro ordinamento. Pur rispettando le posizioni di ognuno, come Endemol Shine Italia esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione. In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili”.

Signorini difende la sua posizione sull’aborto

Le parole “incriminate” sono quelle dette dal conduttore nel corso della puntata di lunedì del Gf Vip, quando – riferendosi a una cagnolina che avrebbe potuto avere un aborto – aveva detto: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”. Non si è fatta attendere la risposta – sempre via social – di Signorini, che su Twitter ha scritto: “Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”.

Giorgia Meloni difende Signorini

Quella di ieri è stata una giornata movimentata per Signorini, finito nel mirino di molti che gli hanno fatto notare come sull’aborto le sue opinioni contino poco di fronte a una legge, la 194 del 22 maggio 1978, che già regola l’interruzione di gravidanza. In difesa del conduttore era arrivato il messaggio di Giorgia Meloni: “In queste ore – ha scritto sui social – Alfonso Signorini è vittima di un vero e proprio linciaggio online per aver espresso un’opinione – che può essere condivisibile o meno – sull’aborto. Mi rammarica apprendere che, questa aggressione a suon di offese e insulti, provenga e sia fomentata dagli stessi che si ergono a paladini del rispetto e dei diritti. La mia solidarietà ad Alfonso Signorini: in democrazia non può esistere un pensiero unico. Fatevene una ragione”.