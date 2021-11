Le incredibili parole di Signorini sull’aborto di cui potevamo fare a meno | VIDEO

Usa il plurale maiestatis, senza considerare il fatto che la platea in studio (ma anche il pubblico collegato in diretta da casa) potrebbe essere decisamente contrario a quella sua posizione. Sta di fatto che Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata del Grande Fratelli VIP, ha assunto il ruolo dell’anti-abortista parlando con Giucas Casella (chiuso nel confessionale della Casa di Cinecittà) della sua cagnolina rimasta incinta. E già questo contesto dovrebbe far riflettere sul peso delle parole e su discorsi che – in qualunque modo la si pensi – dovrebbero essere affrontati con maggiore serietà.

Signorini è il classico esempio che dimostra che la cultura e il sapere non sempre fanno l’intelligenza di una persona. E lui conferma continuamente questa teoria.

Usa pure il plurale tra l’altro 🥶#GFVIPpic.twitter.com/m0AHfK4Jfj — Silvia ✨ (@aivlisiam) November 16, 2021

Alfonso Signorini e le assurde parole sull’aborto in diretta

Il filmato riporta solamente la frase finale pronunciata dal conduttore del Grande Fratello VIP, ma la genesi di queste parole ha contorni ancor più macchiettistici. Proviamo a riannodare i fili di quanto andato in diretta lunedì sera su Canale 5, con il supporto della ricostruzione fatta da Trash Italiano. Alfonso Signorini si collega con il confessionale della casa del GFVip, dove si trova Giucas Casella. E lì si inizia a parlare della sua cagnolina che sarebbe rimasta incinta. E per questo il conduttore invita il “mago” ad accettare non solo i futuri cagnolini, ma anche il “papà”.

“Io voglio che tu accolga nella tua grande famiglia anche Ciro, perché ha bisogno di una famiglia. Ciro è il pastore maremmano, che ha messo incinta Nina. Ha messo incinta la tua cagnolina”.

Ed è lì che Giucas Casella risponde:

“Bisogna vedere se è rimasta incinta. Potrebbe anche abortire. Lui è un cane grande, può succedere. Credo”.

Il “mago” è il primo a parlare di “aborto”, ma lo fa spiegandolo – a modo suo – con una trama ben differente rispetto alla risposta che, nel giro di pochi secondi, arriva da Alfonso Signorini:

“Ma se aspetta 7 cagnolini, altro che incinta! Ma perché devi tirare fuori questa storia dell’aborto del cane. Uno lo vuole la Bruganelli, uno la Volpe, tutti vogliono i cagnolini. Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma tra l’altro, anche quello dei cani non ci piace. Ma anche quello naturale non ci piace, non è una benedizione del cielo un aborto naturale, anche se è quello di un cane!”.

A parte il “noi” che non si sa a chi sia riferito (e nel sottofondo si sente Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Brosio e produttrice televisiva, dire “esatto”), il discorso sull’aborto fatto dal conduttore del GF VIP sia per modalità che per contesto sembra essere del tutto fuori luogo. Come accaduto già nel recente passato, sempre da quello stesso studio.

(foto: da Grande Fratelli VIP, Canale 5)