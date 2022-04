La signora che risponde per le rime a Vauro che dice che Mattarella non è il garante della Costituzione | VIDEO

In collegamento con lo studio di L’Aria che Tira su La7, Vauro sostiene che Mattarella non sia più il garante della costituzione per aver dato l’assenso alla vendita di armi in Ucraina. E una signora in piazza lo contesta

Collegato dalla manifestazione di Roma per il 25 Aprile con lo studio di L’Aria che Tira, il vignettista Vauro critica il presidente della Repubblica per le parole sulla resistenza come “coraggio di combattere” e non “vigliaccheria di arrendersi”. “Per me il presidente Mattarella non è più il garante della Costituzione”, dice, additandolo per non essersi opposto all’invio di armi in Ucraina. Vauro, che ieri con una vignetta aveva fatto notare come dal suo punto di vista in Ucraina non sia più possibile distinguere aggredito ed aggressore, fa riferimento all’articolo 11 della nostra Costituzione il quale afferma che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Parole alle quali si sono opposti in primis la conduttrice Myrta Merlino, che ha allargato le braccia, poi il suo ospite Gennaro Migliore di Italia Viva che ha commentato “Ci mancava solo questa”, e in ultimo una donna, presente anche lei in piazza accanto a Vauro, che ha iniziato a ribattere: “Ma cosa dici”.

Secondo #Vauro il Presidente Mattarella non sarebbe più il garante della Costituzione perché ha ricordato a tutti che la Resistenza si fa anche con le armi. La migliore risposta gliel’ha data la signora #Ada dalla piazza del #25Aprile di Roma: Vauro, ma che stai a dì? pic.twitter.com/GjJGOhSIfi — Gennaro Migliore (@gennaromigliore) April 25, 2022



La signora, che indossava una maglietta con scritto “ostinatamente antifascista”, ha risposto a Vauro che le ha chiesto: “Lei forse non ha sentito le dichiarazioni di Mattarella, è d’accordo a inviare armi?”. “Sì – ha detto la donna – perché quando qualcuno mi aggredisce devo potermi difendere. Scusa Vauro ma non sono d’accordo. Non è possibile accettare una cosa del genere”.

