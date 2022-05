Mancini alimenta la bufala del ripescaggio ai Mondiali e Christillin della Fifa lo smentisce | VIDEO

Il membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA Evelina Christillin spegne i sogni dell’Italia di essere ripescata per il Mondiale in Qatar del 2022. Intervistata a Un giorno da Pecora, la dirigente ha risposto alle parole di Roberto Mancini, riportate dal conduttore Giorgio Lauro, con le quali il ct della nazionale aveva spiegato: “Bisogna vedere come, la voce del possibile ripescaggio dell’Italia è venuta fuori dall’Ecuador o dall’Iran. Noi in questo momento non ci siamo, poi se qualcuno si ritira c’è il ranking”.



Mancini alimenta la bufala del ripescaggio ai Mondiali e Christillin della Fifa lo smentisce

“Sta diventando una soap opera”, ha detto Christillin, che ha poi spiegato come funziona il regolamento. “Se qualcuno si ritira, io spero che sia l’ultima volta che lo diciamo, deve essere una squadra europea affinché possa essere ripescata l’Italia. Se non viene squalificato un componente di una qualunque federazione non europea noi non ci siamo”. “Ma perché qualcuno dovrebbe ritirarsi?”, le chiedono da studio. “Io non vedo ragioni – risponde – però, che dire…”. “Quindi non c’è neanche una piccola possibilità?”, la domanda che tutti si pongono. “Secondo me no – chiosa Christillin – però non vorrei far arrabbiare il mio amico Roberto Mancini, con il quale condivido anche la data di nascita”.

(immagine di copertina: screenshot video Un Giorno da Pecora)