“Un calciatore dell’Inghilterra si è rifiutato di tirare il rigore”

C’è chi ha detto no. A parlare è José Mourinho, nuovo allenatore della Roma che ha commentato tutte le partite di Euro 2o20 per TalkSport. Il tecnico ha citato una fonte certificata che gli avrebbe indicato il nome di un calciatore britannico che si sarebbe tirato indietro nel momento decisivo. La lista dei rigoristi inglesi, dunque, doveva essere un’altra – almeno per quel che riguarda i primi cinque designati -, ma uno di quelli di maggiore caratura non se la sarebbe sentita.

Rigoristi inglesi, qual è il calciatore che si è rifiutato di calciare il rigore

“Non chiedetemi chi perché non ve lo dico – ha detto José Mourinho durante il suo intervento a TalkSport -, ma mi è stato detto al cento per cento che un giocatore avrebbe dovuto tirare un rigore e ha rifiutato. Quindi, a volte accadono queste situazioni e le persone oneste come Gareth (Southgate, il cittì dell’Inghilterra, ndr) non espongono il giocatore”. Nessun nome, nessun cognome. Ma, pochi istanti dopo, la ristretta lista dei nomi additati dall’allenatore della Roma si restringe ancora di più.

“Dov’era Raheem Sterling? Dov’era John Stones? Dov’era Luke Shaw? Perché Jordan Henderson o Kyle Walker non sono rimasti in campo? Ma per Saka avere sulle spalle il destino di un Paese, penso sia troppo. Povero Saka, mi dispiace molto per lui”. Ovviamente non è detto che il nome sparito dall’elenco dei rigoristi inglesi sia compreso tra questi. Sta di fatto che Mourinho, nella sua ribattuta, ha citato i calciatori di maggiore esperienza e quelli che dovrebbero avere maggiore responsabilità all’interno del gruppo della Nazionale inglese. Sta di fatto che, alla fine, a sbagliare i tre tiri dagli undici metri sono stati tre giocatori entrati in corso d’opera, due dei quali non hanno neanche fatto in tempo a toccare il primo pallone della loro partita e che sono finiti nel circolo viziato del razzismo social.

(Foto IPP/imagosport/Sportimage/David Klein)