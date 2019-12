Riccardo Rastelli: lo speaker della Voce della Nord indagato

Il Messaggero racconta oggi in un articolo a firma di Alessia Marani che i magistrati si stanno muovendo nei confronti degli Irriducibili, il gruppo ultras di Fabrizio Piscitelli:

Trentacinque gli Irriducibili colpiti da provvedimenti giudiziari nel giro di poche settimane. Solo qualche giorno fa il Gico della finanza aveva assicurato alle patrie galere due sodali e amici storici del defunto Fabrizio Piscitelli: Ettore Abramo,detto“Pluto”e Aniello “Lello” Marotta, accusati di avere agito come picchiatori nella batteria del narcotrafficante e “fratello” di Diabolik, Fabrizio Fabietti.

Ieri il gip Clementina Forleo, inquadrando i “bravi ragazzi” protagonisti della caccia al tifoso tedesco per le vie di Trastevere, nell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Riccardo Rinaldi, il “gigante”, già destinatario di Daspo oltre che indagato per i violenti scontri avvenuti in occasione del derby Roma-Lazio dell’8 aprile del 2013, parla di una «componente oltranzista della tifoseria laziale», sottolineandone «l’allarmante gravità delle condotte… mettendo anche a repentaglio, peraltro per futili motivi, l’incolumità e la tranquillità di altri cittadini».