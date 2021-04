C’è una data per la riapertura di tutte le scuole

“Il 3 maggio devono tornare in presenza, in classe, tutte le studentesse e gli studenti. Mi sembra la logica conseguenza del lavoro avviato nelle scorse settimane – ha scritto la ministra pentastellata sulla sua pagina Facebook -. Finalmente si parla della riapertura di molte attività, e la scuola, che è prioritaria, è logico che riapra il primo giorno utile anche per i ragazzi delle superiori che sono in Dad”. La riapertura scuole è uno dei temi fondamentali per la ripartenza. Allo stato attuale – ovvero in base alle norme vigenti ora – gli studenti dei licei seguono le lezioni in presenza (in zona arancione) solamente al 50%. Mentre prosegue la didattica a distanza per tutti gli alunni che vivono nelle Regioni in zona arancione. L’ultimo decreto firmato dalla Presidenza del Consiglio, aveva riaperto le aule per tutti gli studenti, anche in zona rossa, fino alla prima media.