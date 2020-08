La riapertura delle scuole a macchia di leopardo?

Mentre il ministero della Pubblica Istruzione e il comitato tecnico scientifico lavorano al protocollo e alle linee guida per la scuola, La Stampa scrive oggi che la riapertura degli istituti potrebbe avvenire a macchia di leopardo:

Non tutti gli studenti potrebbero tornare in classe il 14 settembre. Si sta valutando la possibilità di riaprire le scuole a macchia di leopardo, in modo diverso nei vari territori, a seconda dell’andamento dell’indice Rt, che misura il tasso di contagiosità. Il 29 agosto, due settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico, il Comitato tecnico scientifico analizzerà i dati epidemiologici per fare un bilancio regione per regione e decidere in quale zone posticipare le lezioni in presenza e riattivare la didattica a distanza. Il Cts si riunisce anche oggi per fare il punto sull’uso delle mascherine a scuola, chiarire le linee guida sui casi di eventuali positivi nelle aule e definire come affrontare gli spostamenti degli alunni e del personale sui mezzi pubblici. Sul tavolo un possibile ampliamento della lista dei Paesi i cui viaggiatori sono soggetti a tampone all’arrivo. Chi torna da Francia, Bangladesh e da alcuni Stati dell’Europa orientale potrebbe dover fare il test in aeroporto o nei drive-in.