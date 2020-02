Revoca Autostrade: i Benetton vogliono tutte le penali

Il governo pare davvero intenzionato alla revoca di Autostrade anche se da mesi cincischia e l’ultima ipotesi prevede una costosa operazione che coinvolgerebbe soldi pubblici. Ma i Benetton ne vogliono di più. Spiega oggi Luca Pagni su Repubblica:

Da qualche settimana i Benetton hanno fatto sapere al governo di essere pronti al passo indietro: cedere la maggioranza di Autostrade per l’Italia – che ora controllano al 100 per cento tramite la holding Atlantia – a un gruppo di fondi di investimento dove un ruolo di primo piano potrebbe essere assegnato a F2i, partecipato anche dalla Cassa depositi prestiti (controllata dal Tesoro e dalla Fondazioni bancarie). Inoltre, è disponibile a rivedere (al ribasso) il meccanismo di formazione delle tariffe e avviare un piano straordinario di manutenzione, triplicando le risorse per il piano triennale al 2023.

Ma il problema non è il “come” ma il “quanto”. Non si trova un punto di caduta sul prezzo della quota in vendita, nonché sul sistema di calcolo delle tariffe per i prossimi anni: una eccessiva riduzione non sosterrebbe più il piano di investimenti. Terzo nodo, il meccanismo che assegna ad Anas la concessione e che fissa unilateralmente la penale a 7 miliardi: i Benetton ne vorrebbe la cancellazione. Conte ieri ha lasciato aperto uno spiraglio prima che la porta si chiuda definitivamente. Ora la parola torna ai Benetton.