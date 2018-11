«L’Italia respinge illegalmente migranti verso i Balcani»

L’Italia si lamenta con la Francia per Bardonecchia mentre respinge migranti nei Balcani. La Stampa oggi racconta in un articolo a firma di Niccolò Zancan, inviato al valico di Fernetti, una serie di “respingimenti” che hanno visto protagonista, a quanto pare, la polizia italiana e quella slovena. Gli italiani portano i migranti alla caserma del valico Fernetti dove vengono caricati e riportati in Slovenia. Da lì, vengono scaricati al confine della Croazia:

Non sono le cosiddette «riammissioni», che richiedono comunque di esaminare la domanda di asilo, per verificare se sia già stata presentata altrove, prima di trovare eventualmente un accordo per il ritorno in quel Paese. È qualcosa di diverso. Qualcosa di nuovo. Sbrigativo. Ricorda il comportamento di alcuni poliziotti francesi alla frontiera italiana. Dalle parti di Claviere. «Peggio», dice Gianfranco Schiavone il presidente di Ics, la più importante istituzione dell’accoglienza a Trieste assieme alla Caritas. «Sono respingimenti a catena. Restituzioni illegittime. Violazioni delle direttive europee, del regolamento di Dublino e delle leggi italiane. Sembra una specie di manovra di alleggerimento. Abbiamo diverse testimonianze che confermano questa nuova prassi. I migranti vengono abbandonati nei boschi come dei banditi. Non esiste alcuna logica. Non si capisce perché qualcuno sì e qualcun altro, invece, no. Si ha proprio l’impressione di essere al mercato delle vacche. E la cosa più sconcertante, è che tutte le polizie coinvolte sanno benissimo di muoversi al di fuori della legge».