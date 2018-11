Il video della rissa sul treno della Roma-Lido

Ieri, pubblicato dalla pagina Facebook Riprendiamoci Roma, è stato pubblicato un video girato sulla ferrovia Roma-Lido in cui si vede una rissa tra due cittadini ucraini e un indiano: una donna che interviene per dividerli viene spintonata e cade a terra. Secondo i racconti di chi c’era i due ucraini avrebbero cominciato a litigare con l’indiano per una borsa: dopo alcuni secondi di discussione cominciano a picchiarlo finché non interviene una donna, anche lei di cittadinanza ucraina, che viene spintonata e cade a terra provocandosi alcune escoriazioni.

«Sembravano delle belve ha commentato uno dei passeggeri – erano due energumeni infuriati pronti a prendersela con chiunque». «Vieni qua», si sente nel video. E poi le grida dei passeggeri: «No, fermi», urlavano gli utenti, mentre volavano pugni e schiaffi. Qualcuno piangeva, qualcun altro ha cercato di fermare il treno, mentre altri passeggeri che sono scesi dalla carrozza hanno avvertito prima gli operatori della sicurezza in banchina e poi hanno allertato i carabinieri. I militari della stazione di Acilia hanno individuato e bloccato i due invitandoli a scendere. Hanno soccorso la donna e ascoltato la testimonianza del cittadino indiano, che però non hanno voluto sporgere denuncia per quanto successo. «Ci riserveremo di farlo nei prossimi giorni», hanno detto ai carabinieri. L’assessore comunale Linda Meleo ha commentato: «Una violenza inaccettabile, ciò che è successo sulla Roma-Lido lascia senza parole».