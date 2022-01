Per la prossima settimana è previsto l’interrogatorio di garanzia per l’ultimo dei ragazzi arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una minorenne, avvenuta nel Capodanno 2021 in una villetta nel quartiere Primavalle a Roma. Il suo interrogatorio era slittato perché il giovane era risultato positivo al Covid. Gli altri due ragazzi hanno respinto le accuse parlando di un rapporto consenziente.

Repubblica: “Era il nipote di De Mita il ragazzo a cui hanno puntato la pistola allo stupro di Capodanno”

“In quella casa c’erano alcolici, cocaina, marijuana e Rivotril” ha riferito la vittima nella denuncia presentata ai carabinieri che indagano sulla vicenda. La ragazza ha detto inoltre di avere assunto droga e di avere avvertito una sensazione di “perdita del controllo non riconducibile alla sola assunzione di alcool e marijuana”, svegliandosi poi la mattina dopo “con lividi e segni sul corpo”.

Nel corso delle indagini sono stati sentiti circa 25 testimoni fra cui diversi minorenni e amiche della vittima. Per il presunto stupro, oltre ai tre maggiorenni, tra i 19 e i 21 anni, sono stati denunciati anche due minorenni. E come abbiamo raccontato ieri al festino era presente anche il nipote di un ex premier, al quale è stata puntata in faccia una pistola. Oggi Repubblica fa il suo nome. Si tratta di Simone Maria Ceresani, 21 anni, figlio di di Simona De

Mita, figlia dell’ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, e di Cristiano Ceresani. Il ragazzo non è indagato, ma secondo il racconto di una delle ragazze dei Parioli presenti, avrebbe portato degli stupefacenti. Ma lui ha confermato agli inquirenti solo di aver fatto uso di cocaina. Il padre non era a conoscenza della vicenda e a Repubblica ha dichiarato: “Sono basito, non ne sapevo nulla. È una situazione tremenda”. La madre è invece preoccupata ed era a conoscenza dei fatti sin dall’inizio.