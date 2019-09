Matteo Renzi: l’azione civile di risarcimento contro il Fatto

Matteo Renzi ha incaricato i propri legali di procedere con un’azione civile contro Il Fatto Quotidiano per gli articoli firmati da Carlo Tecce e Tomaso Montanari nell’edizione di ieri. Lo rende noto l’ufficio stampa dell’ex presidente del Consiglio. Il Fatto oggi commenta:

Come d’abitudine, Renzi non spiega i motivi che hanno portato a ritenere diffamatori gli articoli pubblicati sul Fatto. Il pezzo di Tecce parlava della riorganizzazione delle casse del senatore di Scandicci:

Renzi crede molto in Renzi. E ha annunciato l’apertura di una fondazione intitolata, ovvio, a Renzi. Al momento, ha registrato un paio di indirizzi in Internet. A che serve la fondazione? A drenare soldi per la “sua”prossima campagna elettorale. Renzi è convinto che i grossi industriali siano disposti a spendere per Renzi e non per un partito valutato al 4-5 per cento.