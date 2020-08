Le regole per venire o tornare in Italia dall’Europa

La Stampa riepiloga oggi in un’infografica le regole per venire (o tornare) in Italia dagli altri paesi europei dopo la stretta del ministero della Salute. La Fiavet, la Federazione delle Associazioni e Imprese di Viaggio e Turismo, stima che in questo momento circa diecimila italiani sono all’estero per turismo e quindi nei prossimi giorni torneranno. Sono numeri rilevanti, in grado di provocare numerosi focolai in tutta Italia se non vengono adeguatamente verificati.

A Fiumicino stanno allestendo il punto di controllo ma difficilmente sarà operativo prima di Ferragosto. A Linate e Malpensa hanno già avvertito di non essere in grado di effettuare i tamponi e «questa situazione è estendibile a tutta Italia, non ci sono – dicono fonti del’Usmaf, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – aeroporti dove si possano fare accertamenti con tamponi, a meno di piccolissimi scali con 100 passeggeri al giorno, non certo i 6000 previsti nel periodo di Ferragosto tra Malpensa e Linate». I tamponi – viene spiegato – non si possono fare perché a Malpensa c’è un posto di pronto soccorso e non un ospedale per la diagnostica. Nessun controllo quindi ieri né negli aeroporti milanesi né a Fiumicino. Anche negli altri scali ci si sta ancora attrezzando , come Bologna, in Sardegna o a Perugia e negli aeroporti pugliesi . A Lamezia Terme non è stata prevista alcuna postazione per i test.

Intanto tra i paesi additati ci sono quelli dell’ex Jugoslavia: