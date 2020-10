Le 5 regioni a rischio lockdown

In base al report settimanale diramato dal ministero della Salute e dall’Iss «Per la prima volta si segnalano elementi di criticità significativa relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese». Non solo. l’indice di contagio in 5 regioni è tale da poter far scattare lockdown locali

Il nuovo Dpcm con le misure per frenare la crescita dei contagi sarà varato molto prima del 15 ottobre quando era previsto: dopo i quasi 5500 casi di ieri il mantra di Conte e del governoè sempre lo stesso, evitare un lockdown nazionale e ‘proteggere’ quei settori considerati prioritari: oltre ai servizi essenziali, la scuola e le attività produttive. La ricerca del punto di equilibrio tra la necessità di limitare il contagio – e quindi tutelare il diritto alla salute – e quella di avere il minor impatto sulla vita delle persone non è però semplice. “Ed è chiaro – ammette una fonte di governo – che un impatto ci sarà. Alcune delle restrizioni ipotizzabili sono rafforzare lo smart working, chiusure localizzate “chirurgiche e tempestive”, possibile stretta su trasporti e orari dei locali, stop agli eventi di massa e, in caso fosse necessario, ripristino del divieto di spostamento tra le Regioni. Ma, spiega la Stampa, in base al report settimanale diramato dal ministero della Salute e dall’Iss «Per la prima volta si segnalano elementi di criticità significativa relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese». Non solo. l’indice di contagio in 5 regioni è tale da poter far scattare lockdown locali: