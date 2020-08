La Regione Piemonte promette a tutti il voucher scuola da 100 euro e poi ci ripensa

Il voucher scuola della Regione Piemonte è stato protagonista di una spettacolare gaffe dell’ente guidato da Alberto Cirio. Prima una comunicazione che annunciava l’assegnazione di 100 euro e subito dopo la sua cancellazione.

«La tua domanda per il voucher scuola e trasporti è stata ammessa», annunciava la prima email arrivata a 45mila famiglie, cioè anche quelle che i fondi a disposizione non possono riuscire ad aiutare. Dopo alcune ore è arrivata la rettifica: «A causa di un errore tecnico nella trasmissione dei dati da parte della Regione Piemonte, siamo spiacenti di dover sospendere l’attribuzione del voucher scuola fino a nuova comunicazione», si sono affrettati a scrivere dall’assessorato all’Istruzione. Repubblica Torino racconta che l’assessora all’Istruzione Elena Chiorino ha già detto di volere la testa dei funzionari responsabili dell’errore.

Secondo i primi dati le domande per il voucher scuola quest’anno sono cresciute quasi del 70 per cento. Erano circa 58 mila nel 2019 e potrebbero sfiorare quota centomila quest’anno, per l’effetto Covid, che ha allungato le file di chi chiede sostegno e aiuti economici. Ed era chiaro fin da subito che i soldi non sarebbero bastati per tutti. Già lo scorso anno, d’altra parte, oltre 16 mila non avevano ottenuto l’assegno nonostante avessero le carte in regola. Ma adesso si è aggiunta la beffa, che non è passata inosservata e ha fatto partire all’attacco le opposizioni. «Quando si parla di scuola e famiglie non si scherza — tuona la consigliera regionale del Movimento 5stelle, Francesca Frediani — Un simile errore prevede un’unica possibilità di riparare: trovare le risorse per coprire l’intera graduatoria. Cosa che dovrebbe essere la normalità, tra l’altro!».