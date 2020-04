Gregorio De Falco e la Regione Lombardia che ha rinunciato a curare i pazienti con più di 75 anni

Il senatore ex MoVimento 5 Stelle Gregorio De Falco ieri sera su Facebook ha scritto che la Regione Lombardia ha deciso di rinunciare a curare i pazienti con più di 75 anni in “presenza di situazioni di precedente fragilità o di più comorbilità”. De Falco scrive pure che la giunta lombarda aveva anche dato indicazione alle RSA di non trasferire in ospedale quei pazienti, determinando di fatto di abbandonarli al loro destino.

La Lombardia ha rinunciato a curare i pazienti delle case di riposo con più di 75 anni in “presenza di situazioni di precedente fragilità o di più comorbilità”, è quanto risulta immediatamente dalla delibera n° XI/3018 del 30 marzo 2020. La giunta lombarda aveva anche dato indicazione alle RSA di non trasferire in ospedale quei pazienti, determinando di fatto di abbandonarli al loro destino. I militari della Guardia di Finanza, coordinati dai PM Clerici e De Tommasi, stanno indagando sugli effetti di questa delibera e della precedente n° XI/2906 con cui la Regione in data 8 marzo aveva chiesto di trasferire alcuni malati di Coronavirus a bassa intensità nelle residenze per anziani.

La magistratura sta procedendo, ma già ora non si può nascondere lo sgomento che si prova a leggere questi documenti. In circa un quarto delle RSA lombarde il Coronavirus ha decimato i residenti delle case di riposo con livelli di mortalità impressionanti. Questi sono i fatti. Nel chiedere la immediata rimozione o la sospensione dal servizio dei responsabili amministratori, tecnici e politici, esprimo profondo cordoglio per le vittime e per quanti hanno sofferto la scomparsa dei propri cari, purtroppo anche in conseguenza di decisioni che sembrano essere state causa di ulteriore sofferenza.

La delibera citata da De Falco si trova sul sito della Regione Lombardia e dice questo: