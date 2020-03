Come la Regione Lombardia ha “dimenticato” la zona rossa a Bergamo

Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Gianni Barbacetto va oggi all’attacco della Regione Lombardia per la mancata dichiarazione di zona rossa a Bergamo.

L’assessore regionale Giulio Gallera, che si presenta ogni giorno in tv come il valoroso comandante in capo dell’esercito in guerra con il virus, ha spiegato a Peter Gomez, a Sono le venti:“Ab biamo condiviso conil presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, la necessità di una zona rossa nell’area di Alzano. Era il mercoledì della seconda settimana. Poi abbiamo atteso, giovedì, venerdì, ma il governo questa decisione non l’ha assunta. Dopodiché, sabato o domenica ha preso una decisione molto forte, di chiudere l’in te ra regione. Sulperché non l’ab bi a assunta dovete chiederlo a Conte, non a noi”.

Il “mercoledì della seconda settimana”di cui parla Gallera è il 4 marzo, poi l’8 marzo il governo “chiude”l’intera Lombardia. Ma che cosa succede prima di quel 4 marzo? La crisi inizia domenica 23 febbraio. All’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, Val Seriana, 6 chilometri da Bergamo,sono accertati due casi positivi di Covid-19. Nei giorni precedenti era scoppiato il primo focolaio a Codogno, in provincia di Lodi, che era però stato subito chiuso dal governo, d’intesa con la Regione, in una “zona rossa”. Ad Alzano non si chiude niente. L’ospedale viene fermato solo per poche ore. Nessuna sanificazione, nessun percorso differenziato per chi ha i sintomi del virus. Nessun tampone. Il contagio si diffonde.