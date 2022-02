La Corte Costituzionale ha giudicato “inammissibile” anche il referendum sulla Cannabis

All’indomani del pronunciamento della Corte Costituzionale che ha giudicato “inammissibile” il referendum sull’eutanasia, sono arrivate anche le ultime decisioni sui tre quesiti sui quali la Consulta ancora non si era espressa. La bocciatura è arrivata per il referendum sulla cannabis legale (intesa come coltivazione per uso privato) e l’annessa depenalizzazione del reato. Inoltre, dopo aver giudicato legittimi quattro referendum sulla giustizia, il Presidente della Consulta – Giuliano Amato – ha annunciato l’esito della valutazione sugli altri due ancora in ballo: sì a quello sui consigli giudiziari, no a quello sulla responsabilità civile dei magistrati.

Referendum Cannabis legale inammissibile per la Corte Costituzionale

Quest’ultima richiesta di consultazione popolare, per cui sono state raccolte centinaia di migliaia di firme, prevedeva la depenalizzazione per chi coltiva cannabis per uso personale (ovviamente era esclusa la produzione per spaccio). Di fatto, dunque, si chiedeva la cancellazione del reato di coltivazione di cannabis (per gli scopi di cui sopra) e di tutte le pene detentive relative a ciò. Tutto ciò, in sintesi, voleva dire: sì al perseguimento penale e civile degli spacciatori, ma no a quello nei confronti di chi coltiva cannabis per uso personale.

(Foto IPP/Fabio Cimaglia)