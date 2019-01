Quali sono le automobili “buone” per il reddito di cittadinanza? Come si sa, tra i paletti che escludono dalla misura c’è lo stop alle auto nuove. Nessun componente della famiglia deve essere intestatario o avere piena disponibilità di auto immatricolate per la prima volta nei sei mesi precedenti la richiesta del reddito di cittadinanza. Stop anche ad auto di cilindrata superiore a 1.600 cc, o di moto di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolate per la prima volta nei due anni precedenti. Sono escluse dal “divieto” auto e moto per persone disabili. Il Giornale però spiega oggi che il sussidio dipende anche dal tipo di macchina:

