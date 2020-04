RC Auto: le assicurazioni in pausa per il Coronavirus

Dal 17 marzo fino al 31 luglio prossimo è in vigore la proroga di 30 giorni sulla Rc auto, contrattualmente di 15 giorni oltre la naturale scadenza, raddoppia. Avremo così 30 giorni per pagare la polizza mantenendo la copertura. Attenzione però alle rate intermedie come quella semestrale. Il decreto si riferisce alla scadenza contrattuale, il frazionamento potrebbe quindi non avere la stessa agevolazione: dipende dalla compagnia.

RC Auto: le assicurazioni in pausa

Lo stesso discorso vale per le garanzie accessorie eventualmente previste: incendio, furto, atti vandalici, eventi meteorologici, infortuni del conducente, eccetera non rientrano nel decreto legge e quindi l’assicuratore non è tenuto alla dilazione. Allianz, Unipol, Generali, Helvetia, Zurich e molte tra le maggiori compagnie, hanno deciso autonomamente di estendere il tempo di copertura alla polizza completa. In ogni caso si tratta soltanto di una posticipazione del pagamento. Spiega oggi il Corriere della Sera Milano: