Il ravvedimento dell’IMU e l’IVA ridotta sugli assorbenti biodegradabili nella manovra 2020

La Legge di Bilancio 2020 accoglie due modifiche mentre potrebbe accelerare il suo percorso, ora al Senato: la fiducia sarebbe necessaria se si dovesse profilare il rischio di non effettuare un esame completo da parte dei due rami del Parlamento o di arrivare pericolosamente vicini alla soglia del 31 dicembre quando scatta l’esercizio provvisorio. La situazione è resa ancora più complicata dall’ingorgo di tre decreti legge: sisma (approvato ieri dalla Camera, ora passa al Senato), scuola e clima.

Il ravvedimento operoso, in vigore da una ventina di anni, consente a chi non ha pagato per vari motivi di autodenunciarsi e mettersi in regola pagando l’intero ammontare e gli interessi, ottenendo uno sconto sulle sanzioni. Fino ad oggi l’utilizzo per i tributi locali era assai circoscritto e con tempi limitati. L’emendamento, proposto da Forza Italia ma accolto con voto unanime, approvato ieri permette invece di allungare i tempi e aiutare i ritardatari