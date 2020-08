I ragazzi del focolaio della festa di Porto Rotondo al Billionaire (e non solo)

Il Messaggero oggi approfondisce la vicenda della festa a Porto Rotondo e del focolaio tra i ragazzi di Roma Nord che è stato l’atto finale di una settimana esaltante iniziata il 4 di agosto e conclusa, nel peggiore dei modi, l’11. Il giorno in cui uno dei contagiati, Luca, riceve un sms da due amiche: «Siamo positive». La comunicazione fa scattare l’allarme. Le giovani sono membri di una stessa comitiva di amici, tutti romani. Una quarantina che, in quei giorni, dalle più disparate mete turistiche europee, sono approdate a Porto Rotondo e Porto Cervo:

Poi cosa accade? A raccontarlo è Luca. «Siamo un gruppo abbastanza omogeneo di ragazzi che si frequentano a Roma. Ci ritroviamo il 4 agosto in Costa Smeralda». In tutto sono una quarantina. A loro si aggregano anche coetanei bergamaschi e milanesi. Poi iniziano le danze. I locali che frequentano sono i più disparati. Cene nei ristorati, feste private e discoteche. In tutti i locali vigono controlli severissimi. Tuttavia se tra la comitiva qualcuno è asintomatico ogni tipo di accertamento, come la misurazione della temperatura corporea, è inutile. «In quei giorni – racconta Luca – siamo andati al Billionaire a Porto Cervo. Ricordo una serata anche al ristorante The Temple». Insomma i più esclusivi locali della costa nord orientale della Sardegna. Il tour continua: «Una serata l’abbiamo trascorsa anche alla discoteca Sopravento. Un’altra al Just Cavalli. A Baja Sardinia siamo andati al Phi Beach». Luca passa in rassegna altri locali. «Ricordo bene, siamo andati al Ritual, una discoteca sempre a Porto Cervo. C’è stata una cena anche in un ristorante a Poltu Quatu, al Canteen».