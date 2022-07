Ragazza di 16 anni trovata morta in una comunità terapeutica. Si pensa a un suicidio

Una ragazza di 16 anni è stata trovata senza vita in una comunità terapeutica, dove era ricoverata, ad Aulla, Massa Carrara. La madre della vittima ha presentato un esposto ai carabinieri per denunciare alcuni gravi episodi avvenuti nella comunità.

Ragazza di 16 anni morta in una casa famiglia

La donna avrebbe raccontato ai carabinieri che a maggio scorso era morta la nonna della giovane (ricoverata all’interno di una casa di accoglienza per minori) e che la figlia aveva chiesto agli operatori di poter assistere ai funerali, “ma non le è stato concesso, ha tentato di scappare due volte e non ci è riuscita”. “Tante cose non tornano”, ha detto la madre. La figlia le avrebbe confidato “di essere stata isolata in punizione per aver violato delle regole” e “di aver condiviso la stanza con un ragazzo che la picchiava ma di esser stata spostata solo un mese dopo”. La sedicenne, che era originaria del Livornese, è stata trovata morta da un custode. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. Secondo quanto riportato da Repubblica, sono stati ritrovati due biglietti nella sua stanza. In uno di questi la ragazza ha ricordato gli amici con cui viveva in struttura e ringraziato gli operatori che l’accudivano. Nell’altro si scusa per il gesto che sta per compiere. Le indagini sono in corso. La procura ha intanto formulato una prima ipotesi di istigazione al suicidio.