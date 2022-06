Ma davvero Nadal annuncerà il ritiro dopo il Roland Garros? La smentita del suo ufficio stampa

No, Rafael Nadal non sta per ritirarsi dal tennis. Almeno a giudicare dalla smentita, senz’appello, del suo capo ufficio stampa, Benito Pérez-Barbadillo, che, in un post su Twitter, ha dichiarato che il ritiro del tennista maiorchino è una vera e propria fake news inventata dalla stampa. “Buongiorno. Le notizie apparse su alcuni media circa la richiesta di una seconda conferenza stampa di Rafael Nadal sono completamente false” ha scritto sul suo profilo social. Concetto ribadito poi, con maggior chiarezza, definendo le voci: “Fake News”.

Buenos días, Bonjour. La información aparecida en algunos medios de comunicación sobre la petición de una segunda rueda de prensa de @RafaelNadal es completamente falsa. — (B1PGA) Benito Perez-Barbadillo (@b1pr) June 5, 2022



Ad alimentare questi roumurs, a poche ore dalla finale del Roland Garros, sono stati diversi fattori. In primis, come riporta Europe 1 Sport, il fatto che Nadal ha richiesto un ulteriore incontro con i giornalisti presenti agli Open di Francia al termine del torneo, oltre alla conferenza post-match che si svolgerà regolarmente come da programma. In molti credono che questa decisione sia dettata in realtà dalla necessità di fare un annuncio particolarmente importante (come potrebbe essere, appunto. quello del ritiro).

Ma non è tutto. A rendere la situazione ancora più discussa, è l’arrivo di Roger Federer a Parigi. Lo storico rivale di Nadal è arrivato nella capitale francese nella giornata di sabato 4 giugno; Federer non è stato formalmente invitato dagli organizzatori del torneo, dunque ha poche probabilità la pista che lo vede a Parigi come ospite della cerimonia di premiazione; molto più probabile, come sostengono alcuni, che Nadal abbia proprio voluto il suo amico e rivale sul campo, al suo fianco nel momento di fare l’annuncio in questione.