Un Rafael Nadal storico quello che oggi pomeriggio – ore 19:30 a Melbourne Park – ha trionfato agli Australian Open, guadagnando il titolo di campione per la seconda volta in carriera. Una vittoria conquistata con una rimonta incredibile su Daniil Medvedev, in vantaggio di due set, e consolidata da un record unico in termini di Slam vinti: il tennista spagnolo, infatti – ora a quota 21 – ha superato sia Djokovic che Federer fermi a quota 2o.

Per Daniil Medvedev, insomma, non c’è stato nulla da fare, nonostante avesse decisamente dominato il primo set con due break a zero; più equilibrato il secondo, vinto comunque dal campione russo, numero due del mondo al tie-break. Poi un gran finale di terzo set di Nadal, che ci ha creduto fino alla fine, riuscendo a ribaltare completamente gli ultime due set.

Cinque ore e mezza di guerra sul campo, con il 35enne maiorchino che chiude 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5. E torna a vincere a Melbourne Park dopo tredici anni, con una rimonta unica, la terza in carriera in svantaggio di due set dopo quelle che l’hanno visto trionfare a Wimbledon nel 2007 contro Youzhny e nel 2006 contro Kendrick.

Il primo set è stato tutto del russo: Medvedev ha dominato gli scambi veloci e il dato che più colpisce è quello della prima di servizio: 82% Daniil, 54% Rafa. Il secondo set, invece, ha visto un Nadal molto più solido, anche se per arrivare a palla break deve fare un numero clamoroso per ottenere il punto al termine di uno scambio lunghissimo. Il terzo set segna la svolta inaspettata. Break chirurgico per il 5-4 dello spagnolo che approfitta di due leggerezze del russo e al cambio di campo serve e porta a casa il set 6-4.

Per Medvedev la stanchezza comincia a farsi sentire all’inizio del quarto set. Il campione iberico, dieci anni di più, non molla fino alla fine. Il quinto set è quello che determina la vittoria, tiene a 0 il russo, chiude 7-5. E la rimonta unica, al quinto più importante della sua carriera, e la vittoria storica è completata.