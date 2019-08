La storia della radiografia del polso ai “minorenni” di Open Arms

Ieri Matteo Salvini, dopo aver “dimenticato” di pubblicare sulla sua pagina facebook la lettera in cui acconsentiva allo sbarco dei minori della Open Arms, si è buttato sulla polemica dei minorenni, sostenendo che gli sbarcati non fossero minorenni ma “minorenni immaginari”.

Subito, come un sol uomo, i sovranisti riuniti sulla sua pagina facebook hanno proposto di fare una radiografia del polso “come in Danimarca e in Norvegia” per stabilirne l’età.

C’è però un problema: la radiografia del polso è una tecnica basata sul presupposto che sia possibile definire l’età di una persona dal grado di calcificazione delle sue ossa. Ma:

Viene utilizzata, al pari di altre procedure come l’analisi dello sviluppo puberale e dell’apparato dentario, per stabilire se i giovani immigrati privi di documenti abbiano più o meno di 18 anni. Il che è fondamentale per il loro futuro. Se risultano minorenni vengono avviati a un progetto di integrazione sociale, potranno studiare l’italiano ed essere avviati all’apprendimento di un mestiere. Se viceversa si rivelano maggiorenni, ciò che li aspetta è il trasferimento in un Centro di identificazione ed espulsione e quindi il rimpatrio forzato. Questo prevede la legge italiana, che però non tiene conto di 2 fattori determinanti. Il primo: nel nostro Paese non esiste un criterio unico e ogni struttura di accoglienza usa il suo metodo. Il secondo: è scientificamente accertato che la radiografia del polso offre risultati estremamente incerti, perché lo sviluppo delle ossa è condizionato da molti fattori, dall’alimentazione a eventuali malattie. Basti pensare che anche 2 fratelli possono avere uno sviluppo scheletrico differente per capire quanto approssimativo possa essere il responso di tale metodo in relazione a ragazzi provenienti da etnie e zone del mondo diverse. Di conseguenza, sono frequenti i casi di giovani dichiarati maggiorenni in base alla radiografia del polso e successivamente individuati come minorenni perché nel frattempo dal loro Paese di origine arrivano i documenti o il giudice di pace da loro ragione dopo aver ascoltato le argomentazioni scientifiche e giuridiche. Questo perché, constatato il largo margine di errore tipico di tali procedure, il diritto afferma che, nel dubbio, debba essere presa la decisione più favorevole al ragazzo.

Leggi anche: E se Salvini vota la fiducia a Conte?