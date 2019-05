La polizia di Cadice, in Spagna, ha arrestato quattro italiani come presunti responsabili di una rissa, iniziata in una zona della movida e culminata nel pestaggio di un giovane spagnolo, ora ricoverato in gravi condizioni. Lo riferisce il Diario de Cadiz, che pubblica anche un video dell’aggressione, in cui si vede il ragazzo cadere a terra per un pugno al volto e ricevere quindi un violento calcio in testa, che lo lascia incosciente, tra le urla degli amici. Al momento non sono note le cause che hanno scatenato la rissa.

I quattro italiani arrestati per aver picchiato uno spagnolo

Nel video si vede una persona con la barba che colpisce con un calcio in faccia un uomo a terra e subito dopo schiva il colpo di un’altra persona intervenuta a difenderlo. La persona a terra, riferisce ancora il Diario di Cadice, si trova in prognosi riservata per il colpo ricevuto: i quattro giovani sarebbero studenti in Erasmus e si trovano nelle carceri della stazione di polizia di San Fernando in attesa di giudizio.

Tra i quattro dovrebbe esserci la persona che ha colpito il giovane spagnolo. Non si conosce l’imputazione, che dalle lesioni potrebbe arrivare al tentato omicidio.

Leggi anche: Il fallimento a sorpresa di Mercatone Uno