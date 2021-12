Si fa sempre più probabile l’esenzione dalla quarantena per i vaccinati con tre dosi | VIDEO

In mattinata si è tenuta la riunione del Comitato Tecnico-Scientifico per valutare la rimodulazione di alcuni principi che, fino a ora, sono rimasti pressoché stabile durante questa lunga pandemia. Poi, nel pomeriggio, è iniziata la cabina di regia che oltre a recepire il parere degli esperti prenderà in considerazione anche le richieste delle Regioni. E oltre all’ipotesi dell’allargamento dell’utilizzo del Green pass rafforzato (ovvero solo da vaccino) a tutto il mondo del lavoro (da capire se sarà esteso anche agli autonomi), si parla sempre più insistentemente dell’ipotesi di una riduzione o di una vera e propria esenzione della quarantena per i vaccinati (con tre dosi) che sono entrati in contatto con un soggetto positivo. E questa strada è stata indicata anche dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Quarantena per vaccinati, si va verso l’esenzione per chi ha tre dosi

In collegamento con Tagadà, su La7, il sottosegretario Costa ha anticipato alcuni temi protagonisti della riunione del Cts. Argomenti che sono anche al vaglio della cabina di regia iniziata intorno alle 16.30. Si tratta di una serie di pensieri personali, ma che potrebbe rappresentare l’indirizzo dell’esecutivo:

“La mia posizione personale è di condivisione delle proposte delle Regioni, per un cittadino che ha seguito le indicazioni del Governo, ha fatto due dosi e poi booster, credo che dobbiamo mettere in atto una distinzione per incentivare e accelerare la somministrazione della terza dose. Credo quindi che ci possano essere le condizioni per esentare dalla quarantena chi ha fatto il booster o chi ha fatto due dosi da meno di 4 mesi”.

Niente quartantena, secondo Costa, per chi ha ricevuto la terza dose o per chi ha completato la prima parte del ciclo vaccinale entro i 4 mesi (prima, cioè, che la protezione immunitaria cali). E non solo. Lo stesso sottosegretario ha detto la sua anche sull’estensione dell’obbligo vaccinale:

“Il tema che dobbiamo affrontare, ed è un tema in discussione anche oggi, è valutare l’ipotesi di estendere il super Green Pass ad altre categorie di lavoratori e si può procedere con la gradualità che ci ha sempre contraddistinto”.

E tra oggi e domani potrebbero arrivare le risposte definitive. All’interno di un nuovo decreto legge.

(foto e video: da Tagadà, La7)