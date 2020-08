Quanto costa davvero la borsa di Olivia Paladino (spoiler: la potete comprare anche voi)

Vi ricordate l’indignazione per la borsa della compagna del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Olivia Paladino? Il “popolo del webbe” per l’occasione aveva appena smesso i panni da virologo per indossare quelli super sciccosi di esperto di moda. “E’ una Kelly Vintage di Hermes, vale 84mila euro!” ha spiegato qualcuno fino a far diventare la foto della borsa virale come non si vedeva dai tempi del maglioncino di Agnese Renzi. Il famoso periodico di inchiesta diretto da Alfonso Signorini, “Chi”, ha scoperto però la verità. Non è una Kelly Vintage, anzi non è proprio una Kelly la borsa di Olivia. E non solo non vale 84mila euro ma neanche un centesimo di quella cifra.

Come spiega il settimanale infatti “La borsetta in questione è sì di midollino e pelle, ma abbiamo scoperto che Olivia l’ha acquistata (assieme a un completo di lino e un costume da bagno) alcune settimane fa nel negozio “Chance” di viale Tittoni a San Felice al Circeo, pagandola 140 euro. La borsetta, esposta in vetrina (foto in alto), è molto differente dalla vera Kelly di Hermès sia per la chiusura, sia per la dimensione e le rifiniture e soprattutto per il costo”. Forse per gli esperti di moda di internet è arrivata l’ora di tornare a fare i virologi.

