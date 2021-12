La discussione è in divenire e ogni decisione – come sottolineato del Presidente del Consiglio Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza – sarà presa in base ai dati epidemiologici del nostro Paese. Ma l’interrogativo è già presente nelle ipotesi di un piano per il futuro: quando si farà la quarta dose in Italia? La domanda arriva in relazione allo status quo attuale, basandosi sull’esperienza precedente della durata dell’immunizzazione dopo il primo ciclo e mentre è in corso la campagna per la dose booster. Ma non mancano le ipotesi di programmazione per la prossima primavera.

Quando si fa la quarta dose in Italia? Le ipotesi sul prossimo richiamo

A dare un’indicazione non molto precisa, ma indicativa, è stato Walter Ricciardi. Il docente di Igiene all’università Cattolica di Milano e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato dal quotidiano Il Messaggero, ha spiegato che per il momento ha più senso spingere affinché la popolazione si sottoponga all’inoculazione della dose booster (attraverso richiami con Pfizer, Moderna e a breve anche con il nuovo prodotto Novavax che non segue le dinamiche mRna), ma ha offerto anche un possibile piano per il prossimo futuro sulla quarta dose:

“È un discorso prematuro. Ripeto: ora bisogna accelerare sulla terza dose. Poi sì, ci sarà bisogno di una quarta, ma io la chiamerei ‘richiamo’. E comunque non si partirà prima di alcuni mesi, a maggio o giugno”.

La situazione e ogni considerazione sul quando si fa la quarta dose in Italia, dunque, sono in divenire. E sarà così per i prossimi mesi, fino a quando non si vedranno gli effetti del “booster” sulla curva epidemiologica nel nostro Paese. Per il momento, però, l’ipotesi di ripartire con i nuovi richiami a Primavera inoltrata (andando a lambire l’inizio della stagione estiva) è nella mente e nel calendario del futuro meno prossimo. E per decidere sarà importante anche l’esito di uno studio, che partirà oggi, in Israele sulla quarta dose che coinvolgerà un campione di 6mila persone.

(foto ipp/clemente marmorino)