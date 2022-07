Prova retribuita 2,27 euro l’ora da un commercialista: la denuncia di Claudia Coppolecchia sui social

“Oggi vi racconto la mia ‘esperienza lavorativa’, durata 11 giorni”. Inizia così il post scritto su Facebook da Claudia Coppolecchia, una ragazza di 22 anni pagata 2 euro all’ora nello studio del commercialista.

L’ennesimo caso di sfruttamento denunciato da un giovane. Claudia Coppolecchia è una studentessa universitaria di Bari. In un post racconta della sua prova lavorativa in uno studio di un commercialista. “È di attualità il tema sulla disoccupazione giovanile, spesso legata allo sfruttamento – scrive -. Ho vissuto, sulla mia pelle, l’ennesima conferma, come si sente in tv, che questo fenomeno non dipende dalla mancata voglia di lavorare da parte di noi giovani, ma dalla voglia di sfruttamento da parte dei datori di lavoro”. La ragazza spiega di avere lavorato 11 giorni, quattro ore al giorno, per un totale di 44 ore. “Ero carica ed entusiasta, pronta a mettere qualche soldo da parte per togliermi qualche sfizio in più, mentre concludevo comunque i miei studi di lingue all’università di Bari. Questo nonostante la distanza di 35 km da casa, da Molfetta a Bari Poggiofranco. Mi parlano di circa 1000 euro al mese ma di dover fare una settimana di prova. Mi prolungano questa settimana a due settimane, accetto, proprio perché il lavoro iniziava ad interessarmi”. E poi, al termine delle settimane di prova, la segretaria le riferisce che le avrebbero fatto sapere tra 15 giorni consegnandole una busta, contenente 100 euro. Dunque, la prova era stata retribuita 2,27 euro l’ora. “Non mi sorprendo delle cifre vergognose che permettono a qualcosa che ha tutte le sembianze dell’abuso di essere chiamato lavoro, sebbene non sia regolato da alcuna tutela – denuncia la giovane -. Mi sorprendo che in Italia i diritti dei lavoratori siano scarsamente tutelati e che questa non sia una stravagante novità. E, come sempre, ad averci la peggio siamo noi ragazzi, vittime dello sfruttamento e della disoccupazione giovanile che in Italia pare irrimediabile. La domanda è: da che parte è lo Stato in tutto questo?”.