Le proteste contro il coprifuoco in Lombardia e in Campania

Ieri la prima notte di coprifuoco in Lombardia con gli irriducibili nei locali fino a quando possibile prima del silenzio: “Ce la godiamo fino all’ultimo, tanto abitiamo a duecento metri da qua”. E nel giro di un quarto d’ora sul quartiere è calato il silenzio. Negli stessi minuti, davanti a Palazzo Lombardia, è andata in scena una nuova protesta contro l’ordinanza, dopo quella del pomeriggio che ha coinvolto alcune centinaia di imprenditori di ristoranti, bar e locali notturni. Assieme ad alcuni tassisti, hanno manifestato una decina di ristoratori, fra cui un gruppo di Codogno, il centro del Lodigiano che in primavera è stato inserito nella prima zona rossa. “Codogno non ci sta più”, lo striscione con cui si sono presentati sotto la sede della Regione.

Anche in Campania all’esterno della sede della Regione a Napoli si sono radunati numerosi cittadini pre protestare in via Santa Lucia contro l’ordinanza che prevede il coprifuoco: