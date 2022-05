Fotografie di borseggiatori e borseggiatrici a bordo degli autobus e nelle stazioni della metropolitana di Milano: è la proposta dell’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia Riccardo De Corato, arrivata dopo la denuncia della polizia nei confronti di due donne bosniache accusate di aver derubato una 90enne sul filobus 91, “una delle linee più bersagliate dalla delinquenza”. “Sono le solite pluripregiudicate – ha detto De Corato in una diretta sui suoi social – che hanno un daspo alle spalle ma girano liberamente per Milano”. Avrebbero avvicinato l’anziana con una scusa per poi sottrarle di nascosto la carta di credito.



La proposta dell’assessore lombardo di affiggere foto segnaletiche dei borseggiatori sui mezzi pubblici

“Il fatto che sulle loro teste pendesse un daspo – ha spiegato poi in una nota – è un’aggravante. È assurdo, infatti, che nel giro di qualche mese le borseggiatrici – peraltro, non incinte – tornino a replicare, indisturbate, i loro crimini. A farne le spese è la collettività e, specialmente, gli anziani, sempre più preoccupati dall’escalation di scippi”. La proposta per provare ad arginare un problema è quindi presto detta: “Sarebbe opportuno, a questo proposito, affiggere sui validatori collocati sui mezzi di superficie e alle pareti delle metropolitane le foto segnaletiche dei soggetti incriminati, in particolare dei borseggiatori e delle borseggiatrici che nelle ultime settimane stanno spaventando gli utenti dei mezzi pubblici della città”.

L’assessore De Corato aveva già in passato invocato misure rigide che avrebbero a suo modo di vedere aumentato la sicurezza a bordo dei mezzi pubblici della regione. In seguito a un’aggressione nei confronti di un controllore su un treno regionale a Rho del 2016 aveva chiesto di dotare il personale di bordo di spray urticante: “Ormai le carrozze sono diventate diligenze alla mercé di immigrati sbandati – disse – dove il sopruso ormai è diventato un fatto quotidiano”.

(immagine di copertina: Italy Photo Press)