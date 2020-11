La fila per l’apertura di Primark a Roma

Oggi al nuovo centro commerciale Maximo ha aperto anche il primo Primark; lunghissima fila per entrare nel grande magazzino:

Ieri il Segretario territoriale della Fisascat-CISL di Roma Capitale e Rieti, Giulia Falcucci spiegava: “Preoccupati per eventuali assembramenti in occasione dell’apertura del centro commerciale ‘Maximo’. In tutti i punti vendita serve il massimo dell’attenzione a tutela di clientela e lavoratori. Siamo pienamente soddisfatti in ogni occasione in cui il commercio, che sta attraversando una fase particolarmente critica, mostra la propria vitalita’, ma al tempo stesso sollecitiamo tutte le parti in causa a fare il massimo, anche in termini di verifiche e monitoraggi, affinche’ siano rispettate le norme anticontagio a tutela della salute pubblica, di clientela e lavoratori. In questo momento e’ essenziale l’adozione di misure a sostegno del micro-commercio, del commercio e della Grande distribuzione, ma al contempo e’ necessario che tutto avvenga nel massimo rispetto dei protocolli, tra cui i provvedimenti contenuti nella recente ordinanza regionale, che devono essere osservati dalle aziende, con un’opera capillare e attenta di monitoraggio da parte delle istituzioni. Per fare un esempio, desta la nostra preoccupazione l’apertura del centro commerciale ‘Maximo’, sulla Laurentina, previsto per domani in occasione del black Friday: l’auspicio e’ che, in ogni punto vendita, il dovuto sostegno alle attivita’ commerciali avvenga senza che si verifichino ‘assalti’ o assembramenti

